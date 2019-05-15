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Не Лазарев? Назван фаворит Евровидения 

Рамблер + ещё 5 15 мая 2019
Конкурс Евровидение 2019 года выиграет голландец Дункан Лоуренс, считают букмекеры. Об этом сообщает El Periodico.
Евровидение-2019 стартовало в Тель-Авиве 14 мая. Вчера состоялся первый полуфинал, завтра состоится второй, а 18 мая — финал.
По версии букмекеров, победителем конкурса станет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, вторым — швед Джон Лундвик, а третьим — француз Билал Ассани.
Четвертое место, считают букмекеры, займет представитель России Сергей Лазарев. Наименьшие шансы на победу на Евровидении-2019 у грузина Ото Немсадзе.
Завтра Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале конкурса. Певец представит песню на английском языке Scream. Музыку и слова к ней сочинили грек Димитрис Контопулос и американка Шэрон Вон, спродюсировали — Контопулос и Народный артист России Филипп Киркоров.
Шоу-бизнес , Видео , Евровидение , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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