Не Лазарев? Назван фаворит Евровидения

Конкурс Евровидение 2019 года выиграет голландец Дункан Лоуренс, считают букмекеры. Об этом сообщает El Periodico.

Евровидение-2019 стартовало в Тель-Авиве 14 мая. Вчера состоялся первый полуфинал, завтра состоится второй, а 18 мая — финал.

По версии букмекеров, победителем конкурса станет представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, вторым — швед Джон Лундвик, а третьим — француз Билал Ассани.

Четвертое место, считают букмекеры, займет представитель России Сергей Лазарев . Наименьшие шансы на победу на Евровидении-2019 у грузина Ото Немсадзе.