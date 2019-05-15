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Проигравший дочери Алсу финалист «Голоса» определился с будущим 

Lenta.ru + ещё 37 15 мая 2019
Фото: @maksim_erjan
Финалист телеконкурса «Голос. Дети» Ержан Максим будет учиться в музыкальной академии российского композитора Игоря Крутого. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
По словам мальчика, такое предложение он получил от самого Крутого. Их познакомил дипломат Имангали Тасмагамбетов.
Сообщается, что композитор и продюсер устроил финалисту «Голоса» прослушивание в студии, а затем предложил обучаться в его академии. «Теперь могу и с вами поделиться, что с осени начнется новый этап моего творчества», — заключил певец.
Ранее стало известно, что Ержан Максим получил предложение стать одним из участников британского телешоу X-Factor.
Финал шоу «Голос. Дети» транслировался 26 апреля. Победительницей стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Ержан Максим занял второе место. Многие зрители сочли победу Абрамовой нечестной. Первый канал начал расследование обстоятельств «аномального» голосования и привлек к нему организацию Group-IB. Результаты экспертизы пока неизвестны.
В средине мая Telegram-канал Baza опубликовал данные, согласно которым отец Абрамовой, бизнесмен Ян Абрамов потребовал владельца прав на телепередачу Talpa Media засекретить результаты проверки. В Talpa Media опровергли эту информацию.
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