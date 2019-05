В Тель-Авиве завершился первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», в рамках которого со своими номерами выступили представители 17 стран-участниц, только десять из которых смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы пройти отбор в финал.

Перед полуфиналом в расчетах букмекеров лидировала певица из Греции Катерина Дуска с песней «Bitter love», основной конкуренткой которой стала Кейт Миллер-Хайдке из Австралии. Из-за голоса ее сравнивают с оперной певицей Любовью Казарновской.

Ведущими были выбраны топ-модель Бар Рафаэли и блогер Люси Айуб. Перед соревнованием журналисты Эрез Таль и Асси Азар поделились воспоминаниями о том, как «Евровидение» прошло в их стране в прошлый раз — 20 лет назад.

Вслед за 43-летним финским музыкантом Darude к зрителям вышел женский квартет из Польши Tulia, участницы которого в своих выступлениях прибегают к восточноевропейской народной вокальной технике, которую называют «белый голос» в польских и украинских горных областях. Они спели песню «Pali się» («Горит»).

Напротив, очень современный и минималистичный номер «Sebi» подготовил словенский дрим-поп дуэт Залы Краль и Гашпера Шантл. После них представлять Восточную Европу на сцену по очереди вышли чешское трио Lake Malawi, певец из Венгрии Йоши Папай, который участвует в «Евровидении» во второй раз, и 16-летняя представительница из Белоруссии Зена.

Один из фаворитов букмекеров, бельгиец Элиот Вассамилет выступил с оптимистичной песней «Wake Up». Его настроение подхватил и следующий участник соревнования Отом Немсадзе из Грузии с песней «Сул цин иаре», название которой переводится как «иди только вперед».

После австралийки Кейт Миллер-Хайдке, которая во время своего номера парила над моделью Земли в серебряной короне и белоснежном платье, зрителям предстояло увидеть самых эпатажных участников этого полуфинала — исландское трио Hatari, который описывают сами себя как «антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно».

«Ненависть восторжествует/Европа рушится», спели исландцы, чьи голоса переключались с дьявольских хрипений на чистый тенор.

Чтобы успокоить гостей «Евровидения», к ним вышел 27-летний певец из Эстонии Виктор Крон с песней «Storm», которая стала для него второй попыткой участия в конкурсе после неудачи в 2014 году.

Двумя последними участниками соревнования в этот день стали португалец Конан Озирис, который в своей работе обращается к национальному музыкальном жанру фаду, электронике и ближневосточным мотивам, и певец Серхат из Сан Марино с легкой песней «Say Na Na Na».

Завершающий номер остался за израильской певицей Даной Интернешнл с песней Бруно Марса «Just The Way You Are». В ходе трансляции ее выступления не обошлось без конфузов. В эфир телеканала «Россия 1», которому принадлежат права на показ конкурса в России в этом году, попал поцелуй двух мужчин во время ее выступления.