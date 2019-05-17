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Нагиев: Микелла Абрамова попала под разборки взрослых 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
«Больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Дмитрий Нагиев, комментируя отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети».
«Несколько дней назад я прочитал, что голосование было честным, сегодня мы прочитали, что голосование было нечестным. Мы опираемся только на то, что читаем в прессе, а генеральному директору Первого канала на стол поступают документальные подтверждения того или иного факта, и, опираясь на документы, руководство канала принимает решения», — пояснил собеседник.
Нагиев анонсировал выход специального выпуска программы «Голос. Дети», в котором максимально корректно будут расставлены точки над i.
«От себя могу сказать, что 24 мая будет специальный выпуск где мы крайне корректно, не травмируя детскую психику, не забывая, что это всего лишь задорная игра, где дети всего лишь соревнуются, кто лучше поет — а пока родители не совали свой нос и не пытались опошлить этот процесс, все так и было, — попытаемся сделать для зрителей праздник и расставить кое-какие точки над i», — сообщил телеведущий.
Нагиев подчеркнул, что в сложившейся ситуации ему больше всего жаль детей, ставших заложниками «разборок взрослых».
«Я очень далек от злорадства. Я не вступаю в ряды тех, кто начинает бичевать того или иного ребенка, выкрикивая разные лозунги, я просто хочу, чтобы восторжествовала справедливость и праздник остался праздником. Больше всего мне жалко детей, включая Микеллу Абрамову, которая попала под разборки взрослых», — поделился телеведущий.
Напомним, в четверг компания Group-IB, проводящая расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.
После этого Первый канал аннулировал результаты шоу.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Деловая газета "Взгляд"
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