Рудковская оценила соперников Лазарева на «Евровидении»

Она отметила, что основными конкурентами Сергея будут не девушки, как это было на протяжении многих лет среди фаворитов конкурса, а "парни с красивыми голосами, песнями и даже фигурами из Голландии, Швеции, Швейцарии, Италии и Франции".

Ранее сообщалось, что певец Сергей Лазарев предложил провести "Евровидение-2020" в Сочи.