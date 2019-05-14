"Впервые на моей памяти такой сильный мужской состав нас ожидает, уверена, и в финале", — написала Рудковская, добавив, что лучший номер на этом конкурсе все-таки у Лазарева.
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Доброе утро! отличная идея моей подруги Наты @natayakim и @tina_kandelaki поделиться вещами, которые меня удивили больше всего за последнее время. Ну хорошо) Начну со страны и города. И это Марракеш. Я была в Марокко с Димой @bilanofficial 2 недели в 2006 году, где сняла 2 потрясающих клипа «Время -река»и «Это была любовь», но когда я вернулась туда 2 недели назад, я просто влюбилась в этот город, в его колорит и сказочность, красоту и природу, и мне совершенно не хотелось улетать. Надеюсь туда вернуться ещё раз в этом году на очень красивое мероприятие ещё к одной моей подруге. Ресторан, который меня поразил, не буду оригинальничать, а присоединюсь ко многим и напишу большими буквами -это САХАЛИН!Туда стоит сходить и не раз, потому что там вкусно, всё идеально, тебя замечают и о тебе заботятся. Сериалы я не смотрю, как и телевизор, но «Содержанки» Константина Богомолова @konbog75 посмотрела на одном дыхании, исправно выжидая каждую серию) рекомендую!Также я пересмотрела весь «Детский Голос»этого сезона на майских праздниках. Не финал, а все выпуски от начала до конца и поняла, что там накал страстей похлеще чем во взрослом Голосе то (Вообще все эти вокальные конкурсы детские-это такое испытание для родителей и детей, что большой вопрос нужны ли они в жизни ребёнка, так как все дети, которые побеждали и на Евровидении детском, и в Детском Голосе куда-то странным образом пропадают и так и не становятся большими звёздами в будущем. Другое дело, друзья, взрослое Евровидение -в этом году, например, имеет весьма интересный факт, что впервые конкурентами у Серёжи @lazarevsergey будут не красотки и Дивы, как это было на протяжении многих лет среди фаворитов конкурса, а парни с красивыми голосами, песнями и даже фигурами из:Голландии, Швеции, Швейцарии, Италии и Франции. Впервые на моей памяти такой сильный мужской состав нас ожидает, уверена и в финале!Могу сказать честно, что лучший номер на этом конкурсе у нашего Сергея, и могу сказать, что самый сильный полуфинал будет уже 16 мая!А 18 мая я предлагаю Вам поболеть и проголосовать за балладу”Scream” из разных уголков нашей планеты!Я видела все репетиции конкурса, там есть на что посмотреть, а я буду комментировать конкурс 18 мая в эфире”Love-радио»❤️