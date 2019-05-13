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Малахов рассказал о поцарапанном Доренко автомобиле 

Рамблер 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир», посвященной памяти Сергея Доренко, рассказал о хулиганской выходке журналиста на парковке телецентра «Останкино».
«Я помню, как еще студентом бегал по «Останкино». Вдруг прихожу в отдел кадров, и вся бухгалтерия обсуждает, что кто-то поставил машину на парковке на место Сергея Доренко. И что он сделал: Доренко берет гвоздь, и пишет на машине «Внимание, на этом месте паркуется только Сергей Доренко», — рассказал телеведущий.
По словам Малахова, он был шокирован услышанным и поинтересовался у присутствующих, «как такое можно», на что ему ответили:
«Мальчик, Доренко здесь можно все».
9 мая журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в Москве в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Сергей Доренко , ТТЦ "Останкино"
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