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Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу 

Рамблер 34 минуты назад
Владелец франшизы «Голос» голландская компания Talpa Media опровергла сообщения о том, что супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов попросил засекретить результаты проверки зрительского голосования в финале проекта «Голос. Дети», на котором одержала победу его дочь Микелла. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — сообщили представители Talpa Media.
О просьбе Яна Абрамова засекретить данные о ходе расследования итогов детского «Голоса» сообщил телеграм-канал Baza. Представители Алсу опровергли данную информацию, заявив, что никто из членов семьи Абрамовых не обращался к Talpa Media «ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами».
Проект «Голос. Дети» завершился победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. «Первый канал» инициировал проверку хода голосования в связи с аномально высоким результатом победительницы.
Комментарии24
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин
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