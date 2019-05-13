Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу

Владелец франшизы «Голос» голландская компания Talpa Media опровергла сообщения о том, что супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов попросил засекретить результаты проверки зрительского голосования в финале проекта «Голос. Дети», на котором одержала победу его дочь Микелла. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК

«Ян Абрамов не обращался к Talpa Media, компания не контактировала с ним», — сообщили представители Talpa Media.

О просьбе Яна Абрамова засекретить данные о ходе расследования итогов детского «Голоса» сообщил телеграм-канал Baza. Представители Алсу опровергли данную информацию, заявив, что никто из членов семьи Абрамовых не обращался к Talpa Media «ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами».

Проект «Голос. Дети» завершился победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. «Первый канал» инициировал проверку хода голосования в связи с аномально высоким результатом победительницы.