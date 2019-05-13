Лолита Милявская узнала размер своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября прошлого года. Ей начислены выплаты по 21 тысяче рублей в месяц, о чем певица и сообщила в своем Instagram.
Ранее Милявская, достигшая требуемого возраста прямо перед вступлением в силу пенсионной реформы, беспокоилась, что ей будут платить шесть или восемь тысяч из-за невозможности доказать полный трудовой стаж: «Половина моего стажа — это Украина. Оттуда никто его не будет подтверждать».
Так размер пенсии оказался первым в списке вещей, которые удивили Лолиту за прошедший год.
Ридус
В 2018 году на волне пенсионной реформы целый ряд звезд российской эстрады и кино выступил с признаниями о размерах выплат по старости, которые им причитаются. Михаилу Боярскому платят пенсию в размере 20 тысяч рублей — чуть меньше, чем Лолите. Но актер может позволить себе выступать редко, так как, по собственным словам, живет «очень скромно».
Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей, актер Александр Панкратов-Черный — 13, пародист Владимир Винокур — 10 тысяч. Эти артисты и телеведущие используют другие источники доходов, а Винокур свою пенсию жертвует на благотворительные цели.
Пенсия Аллы Пугачевой, по словам ее мужа Максима Галкина, тоже совсем невелика — 10700 рублей в месяц. 10 тысяч получает и Валерий Леонтьев, который оформил пенсию как «артист балета». Одна из самых маленьких пенсий среди звезд — у Софии Ротару: порядка пяти тысяч рублей.