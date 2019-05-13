Размер начисленной пенсии стал приятным сюрпризом для Лолиты

Лолита Милявская узнала размер своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября прошлого года. Ей начислены выплаты по 21 тысяче рублей в месяц, о чем певица и сообщила в своем Instagram.

Ранее Милявская, достигшая требуемого возраста прямо перед вступлением в силу пенсионной реформы, беспокоилась, что ей будут платить шесть или восемь тысяч из-за невозможности доказать полный трудовой стаж: «Половина моего стажа — это Украина . Оттуда никто его не будет подтверждать».

Так размер пенсии оказался первым в списке вещей, которые удивили Лолиту за прошедший год.

Ридус

В 2018 году на волне пенсионной реформы целый ряд звезд российской эстрады и кино выступил с признаниями о размерах выплат по старости, которые им причитаются. Михаилу Боярскому платят пенсию в размере 20 тысяч рублей — чуть меньше, чем Лолите. Но актер может позволить себе выступать редко, так как, по собственным словам, живет «очень скромно».