«Это мой молодой человек»: Дочь Хакамады вступила в новые отношения

22-летняя дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская ранее неоднократно публиковавшая в соцсетях фотографии с бойфрендом Владом Ситдиковым и сообщавшая, что намерена выйти за него замуж, выложила в Инстаграме фото с другим молодым человеком.

«Это мой молодой человек», — написал она.

Пользователи выразили удивление тем, что девушка встречается с другим, многие решили, что это просто шутка.

Однако девушка сообщила, что с Ситдиковым они «не сошлись характерами, поэтому и расстались». С Владом она встречалась более двух лет. Ситдиков так же, как и дочь Хакамады, родился с синдромом Дауна.