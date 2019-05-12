Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это мой молодой человек»: Дочь Хакамады вступила в новые отношения 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Instagram
22-летняя дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская ранее неоднократно публиковавшая в соцсетях фотографии с бойфрендом Владом Ситдиковым и сообщавшая, что намерена выйти за него замуж, выложила в Инстаграме фото с другим молодым человеком.
«Это мой молодой человек», — написал она.
Пользователи выразили удивление тем, что девушка встречается с другим, многие решили, что это просто шутка.
Однако девушка сообщила, что с Ситдиковым они «не сошлись характерами, поэтому и расстались». С Владом она встречалась более двух лет. Ситдиков так же, как и дочь Хакамады, родился с синдромом Дауна.
Шоу-бизнес , Ирина Хакамада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расстреляли»: Воевавший в Донбассе пустился в откровения47
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление192
Путин похвалил россиян216
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ197
Пир каннибалов: самая страшная тюрьма России51
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение