Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление

«Ничего не можем сказать»: Первый канал сделал заявление после скандала на «Голосе»

Пресс служба Первого канала не в курсе того, обращался бизнесмен Ян Абрамов, отец победительницы шестого сезона шоу «Голос» 11-летней Микеллы и муж Алсу, к голландской компании Talpa — держателю франшизы шоу "Голос" — или нет, сообщает ТАСС.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки. Уверены, что все заинтересованы в честности и прозрачности проекта "Голос", — заявили в пресс-службе.

Семья Абрамовых ранее опровергла сообщения о том, что просила засекретить результаты проверки голосования в финале на шоу «Голос. Дети».

В заявлении говорится, что информацию об этом распространили намеренно с целью «оказать давление на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

26 апреля финал шоу «Голос» завершился победой Микеллы Абрамовой, за которую отдали голоса в смс-голосовании более половины зрителей. Но это у многих вызвало сомнения, тем более что к победе в конкурсе уверенно шел другой его участник — Ержан Максим.

Руководство Первого канала также решило, что ход голосования нуждается в проверке, ее итоги станут известны через месяц.