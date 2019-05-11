Ждут в психушке? Бритни Спирс сбежала из суда босиком

Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком. Согласно СМИ, заседание суда проходило в закрытом режиме, так как на нем обсуждалось состояние здоровья певицы.

Поп-звезда Бритни Спирс находится на грани нервного срыва, передает TMZ. По данным портала, певица, недавно выписавшаяся из психиатрической клиники, покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком. Отмечается, что предметом обсуждения стало состояние здоровья Спирс. По этой причине заседание прошло в закрытом режиме.

По итогам слушаний судья пришел к выводу, что 37-летняя артистка по-прежнему нуждается в помощи, несмотря на 30-дневное пребывание в реабилитационном центре.

Сообщается, что на суде Бритни попросила ослабить контроль за ней, чтобы она могла совершать некоторые действия, которые сейчас не может делать, так как находится под охраной, однако судья отклонил ходатайство. В поддержку Спирс у здания суда собрались люди с плакатами, на которых было написано «Свободу Бритни».

Ранее мать певицы Линн Спирс сообщила, что врачи психиатрической клиники, в которой пребывала артистка, назначили ей неподобающее лечение. По ее утверждениям, Бритни накачивали препаратами, которые она не хотела принимать.

В связи с этим Линн Спирс обратилась к супруге губернатора штата Луизиана Джона Белла Эдвардса, с которой они находятся в дружеских отношениях, чтобы та помогла ей найти подходящего адвоката.

Кроме того, по информации прессы, в настоящее время Линн Спирс добивается признания ее вторым опекуном Бритни — на протяжении последних 11 лет им являлся отец звезды Джейми, которому в 2008 году суд передал опекунство над дочерью, поскольку та испытывала сильную депрессию после расставания с бывшим возлюбленным.

В конце апреля исполнительница вышла из психиатрической клиники, где провела 30 дней. Уточняется, что Спирс забрал оттуда ее 25-летний бойфренд Сэм Асгари. Очевидцы сообщили, что его машина проехала к дому певицы — за ней следовал другой автомобиль, в котором, предположительно, были вещи Бритни.

Звезда оказалась в психиатрической лечебнице месяц назад, о чем написала на своей странице в инстаграме. Бритни призналась, что ей необходимо немного «времени наедине с собой». Как отмечали источники из близкого окружения Спирс, причиной произошедшего стала болезнь отца, который не идет на поправку после двух перенесенных операции из-за внезапного разрыва в толстой кишке. После второй операции у него начались осложнения.

«Я даже не знаю, как начать, потому что мне очень трудно это говорить. Я не буду выступать с моим новым шоу Domination. Я готовилась к этому шоу и встрече со всеми вами в этом году, так что это решение разбивает мне сердце», — написала она.

Тем не менее Спирс подчеркнула, что «важно всегда ставить семью на первое место». Она отметила, что решение сконцентрировать свое внимание на семье приняла спустя несколько месяцев после госпитализации отца.

Известно, что недавно отец выступил против планов певицы снова выйти замуж. По словам источников, он не дал разрешения на свадьбу 37-летней звезды и иранца Сэма Асгари.

После того как в 2007 году она пережила нервный срыв, Джейми Спирс оформил опекунство над ней и над ее личным состоянием. Певица попала в центр внимания из-за экстравагантного поведения и скандалов, в результате чего оказалась в клинике. Из-за этого даже такие вопросы, как выплата алиментов отцу ее сыновей танцору Кевину Федерлайну попали в зону ответственности отца Бритни.

По оценкам The New York Times, его зарплата составляет $130 тысяч в год, а состояние дочери оценивается в $215 млн Так как звезда была признана недееспособной и лишена прав самостоятельно принимать решения такого рода, из-за ухудшения состояния отца она опасается, что «это может быть единственным шансом на то, что он будет достаточно здоров, чтобы дать свое разрешение».

После того, как Спирс признали недееспособной из-за нервного срыва и лишили как права распоряжаться собственными финансами, так и опеки над сыновьями Джейденом и Шоном, суд также обязал звезду выплачивать бывшему мужу по $20 тысяч в месяц.