Меган Маркл вышла на работу

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя всего четыре дня после родов. Она посетила мероприятие в Кенсингтонском дворце, которое связано с её деятельностью в благотворительной организации.

Герцогиня Сассекская намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах. Началу работы организации и был посвящён приём во дворце, сообщает StarHit.

Издание отмечает, что на встрече была представлена круглосуточная служба, которая будет оказывать экстренную помощь страдающим всеми формами ментальных расстройств.

Отмечается, что сразу после родов Маркл записала обращение к женщинам, а над этим благотворительным проектом также работали принц Уильям и его супруга Кэтрин.