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Меган Маркл вышла на работу 

News.ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя всего четыре дня после родов. Она посетила мероприятие в Кенсингтонском дворце, которое связано с её деятельностью в благотворительной организации.
Герцогиня Сассекская намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах. Началу работы организации и был посвящён приём во дворце, сообщает StarHit.
Издание отмечает, что на встрече была представлена круглосуточная служба, которая будет оказывать экстренную помощь страдающим всеми формами ментальных расстройств.
Отмечается, что сразу после родов Маркл записала обращение к женщинам, а над этим благотворительным проектом также работали принц Уильям и его супруга Кэтрин.
Ранее News.ru сообщал, что принц Гарри и Маркл вышли со своим новорождённым сыном к телерепортёрам и фотографам. Фотосессия состоялась в Виндзорском замке, куда незадолго до этого прибыла королева Елизавета II, одной из первых увидевшая младенца. Меган Маркл родила мальчика весом 7 фунтов 3 унции (примерно 3,3 кг) утром 6 мая, с опозданием более чем на неделю относительно сроков, которые ставили акушеры.
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Шоу-бизнес , Елизавета II , принц Уильям , StarHit
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