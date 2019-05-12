Саботаж? Лазарев о технических трудностях на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев рассказал о технических трудностях, которые возникли во время второй репетиции его выступления на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В частности, он рассказал о поломках экранов и проблемах с водоснабжением, а также общей возросшей нервозности.

На сайте международного песенного конкурса «Евровидение-2019» были опубликованы фотографии и видеозапись со второго прогона выступления певца Сергея Лазарева, который был выбран в качестве представителя от России для участия в шоу в Тель-Авиве. Сам артист поделился со своими поклонниками переживаниями в связи с возникшими техническими сложностями во время репетиции, передает РИА «Новости».

«Сегодня была сложная репетиция, потому что кое-что не сработало. В первый раз не сработали два экрана, но потом починили, и не сработала вода — какой-то у них насос сломался, уже мы это ремонтируем. Но на самом деле все достаточно в штатном режиме. В целом удачно все, успешно», — сообщил он.

На самих фотографиях, опубликованных на сайте конкурса, видно, что костюм Лазарева и декорации для его номера не претерпели изменений с прошлой репетиции: певец отражается в восьми зеркалах, которые установлены на специальную платформу. Позднее зеркала становятся экраном для различных специальных эффектов.

«Все еще есть технические вопросы и сложности по съемке номера, так как огромное количество отражений, и важно снимать номер с правильных углов. Сложная постановка и по исполнению, и по съемке… Но все усилия, надеюсь, будут не зря», — написал певец.

Артист рассказал, что в ходе прогона не сработала одна из панелей и назвал вторую репетицию более нервозной по сравнению с предыдущей.

«Все приближается к самому шоу, все такие немножко взвинченные и заведенные, мы понимаем, что больше у нас таких репетиций без зрителей не будет, следующая уже со зрителями», — пояснил он.

Певец высоко оценил свои шансы на лидерство, но признал, что его успех будет зависеть от того, как он выступит, поддержат ли его зрители конкурса и отдадут ли в его пользу свои голоса члены жюри.

«На этот раз я в своем втором любимом цвете — белом. Особенность номера такова, что только в белом можно видеть четко все отражения, чтобы тебя было видно за экраном, за стеклом. Поэтому был выбран чисто белый цвет, исключительно из-за этого, нужна была четкая картинка», — сказал Лазарев.

Ранее были опубликованы расчеты букмекеров, в соответствии с которыми победа в состязании должна достаться голландскому певцу Дункану Лоренсу с песней «Arcade», а Лазарев войдет в тройку лидеров вместе с швейцарцем Лукой Хенни и («She Got Me»).

Однако музыкальный критик Сергей Соседов назвал подобные прогнозы «полной ерундой», обратив внимание на их невысокую точность и сомнительность методов.

«Может быть, это какая-то пропаганда: страны, специально подогревая интерес к своему участнику, говорят, что у букмекеров их участник в тройке или пятерке лидеров. Много разных букмекерских контор, и каждая в свою дудку дует и представляет картину в выгодном ей свете, создавая определенное общественное настроение в пользу того или иного участника», — отметил Соседов в интервью телеканалу «ТВЦ».

Он также подверг резкой критике и номер представителя России. Несмотря на «прекрасно аранжированную» композицию с хорошими мелодией и исполнением и общий высокий профессиональный уровень, песня, по его словам, вышла чересчур «традиционная».

«В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место», — пояснил он.

При этом возможность попасть даже в пятерку лидеров, по мнению Соседова, зависит в большей степени не от самого номера артиста, а от поддержки зрителей с территорий бывших союзных республик, которые проголосуют за музыканта из России.

Залогом успеха на современном «Евровидении» музыкальный критик назвал неожиданность и яркость, приведя в пример Кончиту Вурст и певицу из Израиля, «которая создала потрясающий номер в жанре музыкальной эксцентрики».

«А сможет ли Сережа удивить? Это большой вопрос. Времена просто хорошего пения ушли. Может быть, он попадет в пятерку, будет пятым или шестым», — заключил он.