«Получилось с Доренко?!»: Садальский назвал причину смерти журналиста

Станислав Садальский отреагировал на смерть Сергея Доренко

9 мая в возрасте 59 лет погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко . Это случилось, когда журналист передвигался на любимом мотоцикле по одной из столичных улиц.

«Ужасная новость, умер Сережа Доренко. В такой праздник, в центре Москвы, на Николоямской, на своем любимом мотоцикле, — написал в соцсети Instagram артист. — "Причина не в ДТП, смерть говорят СМИ-естественная, стало плохо с сердцем". Что это?! Молодой, здоровый мужик, спортсмен! Очень похоже на отравление! То, что с Димой Быковым не получилось, получилось с Доренко?! Талантливый, неравнодушный, для него не было авторитетов, он ни перед кем не заискивал, делал, что хотел, говорил то, что думал. Очень уважительно относился к Собянину, ему нравилось все изменения, что происходили в Москве. Сережа… Он приглашал меня работать вместе на радио. Жаль, не случилось… Прости и прощай. Соболезнования родным и близким».