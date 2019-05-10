Кто и как будет делить наследство Доренко

Квартира, дом, мотоцикл: кто и как будет делить наследство Сергея Доренко

В четверг, 9 мая, стало известно о смерти журналиста Сергея Доренко . Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла «Триумф» во время движения по улице Земляной Вал, что в центре Москвы . Как оказалось, у Сергея Леонидовича остановилось сердце.

Как теперь будут делить его имущество многочисленные наследники? Корреспондент портала Teleprogramma.pro Анастасия Морылева выяснила нюансы наследственного права у юриста Юрия Подлобошникова.

Кто может претендовать на наследство Сергея Доренко?

Журналист был женат дважды. С первой женой Мариной Федоренковой он прожил в официальном браке около 30 лет. У него остались трое детей от первой супруги — 35-летняя дочь Екатерина, 33-летняя дочь Ксения и 20-летний сын Прохор.

Сразу после расставания с Федоренковой Сергей Леонидович сделал предложение своей коллеге — Юлии Силявиной, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. К этому моменту Доренко и его новая любовь жили вместе уже три года и воспитывали двух дочерей — Варвара родилась в 2010 году, а Вера — в 2011-м.

О родителях Сергея Леонидовича известно немного. Его отец — Леонид Филиппович Доренко — был военным летчиком, генерал-майором в отставке. Он умер в 2014 году, в 78 лет. О матери журналиста Татьяне Ивановне Доренко нет никакой информации.

Что оставил наследникам Сергей Доренко?

Доренко называл себя небедным человеком, однако он был не из тех людей, кто хвастается достатком, поэтому информацию о состоянии журналиста мы собирали по крупицам.

В 2013 году Сергей Леонидович остался буквально без всего. Во время развода с Мариной Федоренковой Доренко отказался делить совместно нажитое имущество. Он оставил 4 квартиры в Минске, 2 — в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе бывшей жене и сыну, которому на тот момент было 14 лет.

На тот момент, как мы уже говорили, журналист три года жил с Юлией Силявиной. Он успел построить дом, который остался у него после громкого развода. В дальнейшем супруги купили квартиру в доме на набережной Москвы 1931 года постройки. В программе «ВДуть» Доренко признался, что ее стоимость превышает 30 миллионов рублей.

Об автопарке журналиста известно немного. Незадолго до трагедии Сергей Леонидович купил новый мотоцикл «Триум». Разброс цен в зависимости от модели и комплектации варьируется в пределах от 800 тысяч рублей до 1 миллиона 700 тысяч рублей.

У Доренко также остались и интернет-проекты: Twitter-канал «Расстрига», YouTube-канал.

Жене Доренко достанется большая часть его имущества

Эксперт портала Teleprogramma.pro, юрист Юрий Подлобошников, рассказал, как будет происходить раздел имущества журналиста.

«Если Доренко не оставил завещание, то наследство будут делить по принципам наследственного права. 50% всего имущества, которое на момент смерти юридически принадлежало Сергею Леонидовичу, достанется его действующей супруге Юлии. Оставшиеся 50% будут делить остальные наследники в равных долях: дети от первого брака, дети от второго брака и родители.