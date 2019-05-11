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Катя Лель оказалась «свидетелем» НЛО в ночном небе: видео 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: katyalelofficial, instagram
Лель наслаждалась южной ночью в Кисловодске, однако в какой-то момент ее дочь Эмилия «заметила в небе НЛО».
Российская певица Катя Лель опубликовала «шокирующие» кадры встречи с так называемым НЛО. Она разместила ролик в Instagram.
В своей публикации Лель сообщила, что наслаждалась южной ночью в Кисловодске, однако в какой-то момент ее дочь Эмилия «заметила в небе НЛО».
«Эми, их две! Они всегда рядом» — подтвердила наблюдения дочери Лель.
Однако же на видео не очень хорошего качества видны лишь огни города. И на небе две мерцающие точки, которые певица приняла за НЛО.
Подписчики звезды явно не обрадовались такой выходке артистки и отметили, что в объектив могло попасть что угодно, например — бумажные фонарики, запущенные в ночное небо.
При этом, ранее Лель отмечала, что уже встречалась с «неопознанным летающим объектов»: в 16 лет, по ее словам, она якобы побывала на инопланетном корабле, после чего стала писать музыку и читать чужие мысли.
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Шоу-бизнес , Катя Лель , Кисловодск
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