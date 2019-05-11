Катя Лель оказалась «свидетелем» НЛО в ночном небе: видео

Лель наслаждалась южной ночью в Кисловодске , однако в какой-то момент ее дочь Эмилия «заметила в небе НЛО».

Российская певица Катя Лель опубликовала «шокирующие» кадры встречи с так называемым НЛО. Она разместила ролик в Instagram

В своей публикации Лель сообщила, что наслаждалась южной ночью в Кисловодске, однако в какой-то момент ее дочь Эмилия «заметила в небе НЛО».

«Эми, их две! Они всегда рядом» — подтвердила наблюдения дочери Лель.

Однако же на видео не очень хорошего качества видны лишь огни города. И на небе две мерцающие точки, которые певица приняла за НЛО.

Подписчики звезды явно не обрадовались такой выходке артистки и отметили, что в объектив могло попасть что угодно, например — бумажные фонарики, запущенные в ночное небо.

При этом, ранее Лель отмечала, что уже встречалась с «неопознанным летающим объектов»: в 16 лет, по ее словам, она якобы побывала на инопланетном корабле, после чего стала писать музыку и читать чужие мысли.