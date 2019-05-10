«Читайте первоисточник»: Виторган пояснил свои слова о Дне Победы

Актер Максим Виторган пояснил, что имел в виду под словами «Нам нечего праздновать», когда говорил о Дне Победы. По его мнению, россияне должны ощущать вину перед ветеранами и понимать, что 9 мая — это праздник ветеранов.

«Цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник», — заявил Виторган.

Он считает, что СМИ выдернули из контекста некоторые его цитаты.

Актер также объяснил, что подразумевал под Днем тишины, в который, по его мнению, должен превратиться праздник Победы.

«День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Это скорее ближе, например, к израильскому Дню жертв холокоста. Когда ВСЯ страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают… чего и вам всем желаю: помнить и думать», — написал Виторган в инстаграме.

https://www.instagram.com/p/BxQlwVQhD_V/

Кроме того, артист перечислил, что ему не нравится в современном празднике 9 мая:

«Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт (либо за деньги, либо за эфиры, либо рекрутированная каким-нибудь ведомством-которому –нельзя -отказать) по площадям «Калинку», как правило под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня».

Накануне актер Максим Виторган раскритиковал празднование Дня Победы в России. Он заявил, что современным россиянам «праздновать нечего» и призвал сделать 9 мая «днем тишины, разгневав множество пользователей соцсетей.

Между тем, в этот же день президент России Владимир Путин рассказал в интервью Первому каналу, зачем, на его взгляд, нужны торжественные церемонии 9 мая.