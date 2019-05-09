Внук Пугачевой рассказал о результатах МРТ

Внук Аллы Пугачевой рассказал, что оправился от тяжелой травмы и впервые прокатился на скейтборде.

Никита Пресняков рассказал, как восстанавливается и тренируется после серьезного недомогания. Он снял видео своей скейтборд-тренировки и опубликовал в инстаграме

«Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19!», — поведал Пресняков.

По его словам, заниматься с полной нагрузкой ему пока нельзя, но и небольшие тренировки приносят радость и удовлетворение.

Пресняков показал, как делает сложные трюки. Из ролика видно, что он находится в хорошей физической форме.

Ранее Никита Пресняков рассказал, что стал вегетарианцем из-за проблем со здоровьем и придерживается строгой диеты.