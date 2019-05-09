Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внук Пугачевой рассказал о результатах МРТ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Внук Аллы Пугачевой рассказал, что оправился от тяжелой травмы и впервые прокатился на скейтборде.
Старший внук Пугачевой попросил денег у поклонников
Никита Пресняков рассказал, как восстанавливается и тренируется после серьезного недомогания. Он снял видео своей скейтборд-тренировки и опубликовал в инстаграме.
«Сегодня счастливый день! Я показал все свои МРТ с травмой врачу и мне сказали, что можно, потихоньку, начинать заниматься спортом вновь! Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19!», — поведал Пресняков.
По его словам, заниматься с полной нагрузкой ему пока нельзя, но и небольшие тренировки приносят радость и удовлетворение.
Пресняков показал, как делает сложные трюки. Из ролика видно, что он находится в хорошей физической форме.
Ранее Никита Пресняков рассказал, что стал вегетарианцем из-за проблем со здоровьем и придерживается строгой диеты.
27-летний Никита Пресняков — сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего. Он приходится родным внуком Алле Пугачевой. Никита поет, снимается в фильмах и делает клипы.
Комментарии19
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Никита Пресняков , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев отказался от георгиевской ленты234
Зеленский встретил День Победы на могиле деда54
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле16
Грузия сделала громкое антироссийское заявление7
Джанабаева опубликовала «королевское» фото
Видео
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение