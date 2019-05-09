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«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному 250 тысяч рублей, чтобы он выступил в ее проекте на Youtube.
Теледива пригласила рэпера на интервью и открыто вручила ему денежный конверт после общения. Собчак заявила, что такую сумму Гнойный запросил за интервью, и она впервые платит мужчине за общение с ним.
«Вот я тебе даю обещанное. Можешь пересчитать. Все, как договаривались. Тут 250 тысяч. На тебя реально не жалко», — сказала Собчак.
28-летний Вячеслав Машнов (творческий псевдоним «Гнойный») рассказал в интервью, как снимался в клипе Киркорова «Цвет настроения синий». Рэпер раскритиковал сценические костюмы, назвав ужасными, а также сообщил о дружеских отношениях с Киркоровым.
Кроме того, исполнитель заявил о негативном отношении к Сергею Шнурову и его творчеству, которое считает пошлым.
Сейчас Ксения Собчак отдыхает в Италии с режиссером Константином Богомоловым. Ее бывший муж, Максим Виторган находится с сыном Платоном в Испании.
Комментарии20
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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