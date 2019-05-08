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Лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде, узнали СМИ 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
По данным издания, штаб Вакарчука разместился в том же бизнес-центре, что и предвыборный штаб нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Отмечается, что его возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. При этом ни Вакарчук, ни Клименко не дали изданию официальных комментариев.
В переписке с журналом Вакарчук подчеркнул, что не будет возглавлять Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Ранее Вакарчук объяснил, зачем идет в политику.
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Шоу-бизнес , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Гройсман , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , The New Times
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