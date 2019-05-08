Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
По данным издания, штаб Вакарчука разместился в том же бизнес-центре, что и предвыборный штаб нынешнего премьера Владимира Гройсмана. Отмечается, что его возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. При этом ни Вакарчук, ни Клименко не дали изданию официальных комментариев.
В переписке с журналом Вакарчук подчеркнул, что не будет возглавлять Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Ранее Вакарчук объяснил, зачем идет в политику.