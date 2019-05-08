«Это ужасно!» Сенчукова о «бабахнувшем» раке

По словам артистки, в молодости она и не подозревала, что пребывание на солнце может привести к раку, и поэтому загорала, когда делать этого было нельзя, посещала солярий, не пользовалась солнцезащитными кремами. Так же поступал и ее супруг Виктор Рыбин.

«А потом бабахнуло! Мы сами виноваты», — заявила певица.

Сенчукова рассказала, что рак кожи несильно влиял на их самочувствие, излечим и был излечен. В настоящее время она и Рыбин стоят на учете у онколога и проходят проверку раз в три месяца.

«Слава богу, у нас все хорошо!» — заявила она.

При этом певица отметила, что пятно, которое было свидетельством рака, присутствовало на ее ноге годами, а она даже не обращала на него внимание.

«Вот это ужасно!» — считает она.

В октябре Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались в интервью, что больны одним и тем же видом рака кожи. Пятно на ноге Сенчуковой появилось в 2014 году, на лице Рыбина — 2,5 года спустя.