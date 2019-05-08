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Дейнерис или раба любви: Богомолов заинтриговал Сеть новым видео с Собчак 

Рамблер 3 часа назад
Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram видео, на котором женщина в чалме и длинном платье спускается по лестнице в горах. Лица женщины на записи не видно, но пользователи решили, что это журналистка Ксения Собчак.
Многие подписчики Богомолова сравнили эту женщину с героиней фильма «Раба любви».
«Кадр из фильма раба любви», — написала @ta.tiana4729 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Прям Раба любви», — согласилась @tsvetkova1585.
Некоторым пользователям женщина напомнила персонажа «Игры престолов» — Дейнерис Таргариен, а другие просто похвалили режиссерский талант Богомолова.
«Да, вот что значит режиссёр. У меня полное ощущение, что эта дама спускается по лестнице в 1920-1930. Сейчас в кадре появится Бунин, или Волошин, или… Хорошо, что она не оглянулась…» — отметила @olga_legkova_leontyeva.
Информация о романе Собчак с Богомоловым появилась в прошлом году. СМИ сообщали, что муж Собчак, актер Максим Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.
Отношения с Богомоловым Собчак не комментировала, но в марте 2019-го были опубликованы кадры, на которых режиссер и журналистка запечатлены вместе в аэропорту Праги, затем они вдвоем пришли на музыкальную премию BraVo, а позже главред журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала видео их совместного танца.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак , HELLO!
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