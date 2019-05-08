Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»

Провал Лазарева на «Евровидении» предсказали эксперты

Певец Сергей Лазарев может не рассчитывать на победу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", сообщает ТВЦ со ссылкой на мнение музыкального критика Сергея Соседова.

По мнению Соседова, Лазарев с трудом пробьется в пятерку лидеров при условии поддержки бывших союзных республик. Песню Scream, с которой российский исполнитель поедет на конкурс в Израиль, Соседов считает прекрасно аранжированной, но несовременной.

"В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место", — делится специалист.

Сейчас, уверен критик, нужно удивлять и провоцировать. "Так было с бородатой женщиной Кончитой Вурст или певицей из Израиля, которая создала потрясающий номер в жанре музыкальной эксцентрики. Она удивила, поэтому и выиграла", — размышляет Соседов, предполагая, что Лазарев займет пятое или шестое место.

По подсчетам букмекеров, Сергей Лазарев сможет войти в тройку лидеров.