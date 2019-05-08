Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Провал Лазарева на «Евровидении» предсказали эксперты 

Газета.Ru 2 часа назад
Певец Сергей Лазарев может не рассчитывать на победу на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", сообщает ТВЦ со ссылкой на мнение музыкального критика Сергея Соседова.
По мнению Соседова, Лазарев с трудом пробьется в пятерку лидеров при условии поддержки бывших союзных республик. Песню Scream, с которой российский исполнитель поедет на конкурс в Израиль, Соседов считает прекрасно аранжированной, но несовременной.
"В 90-м году, наверное, можно было бы сказать, что Сережа мог бы просто побеждать с такой балладой. Конечно, мы будем за него болеть, но мне сдается, что он не выиграет и вряд ли получит второе место", — делится специалист.
Сейчас, уверен критик, нужно удивлять и провоцировать. "Так было с бородатой женщиной Кончитой Вурст или певицей из Израиля, которая создала потрясающий номер в жанре музыкальной эксцентрики. Она удивила, поэтому и выиграла", — размышляет Соседов, предполагая, что Лазарев займет пятое или шестое место.
По подсчетам букмекеров, Сергей Лазарев сможет войти в тройку лидеров.
Газета.Ru: последние новости
Чулпан Хаматова: я ненавижу Великую Отечественную войну Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева Самбурская со скандалом ушла из театра
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Кончита Вурст , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае22
Умер Евгений Крылатов2
Названа причина нового ЧП с SSJ-10022
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100468
Ушла из дома: школьница стала актрисой фильмов для взрослых
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Умер Евгений Крылатов
Общество
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Названа причина нового ЧП с SSJ-100
Происшествия
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Москву затопит
Погода Новости Москвы
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение