Лобода возмутила поклонников своими барскими манерами

Подписчикам аккаунта певицы в Instagram не понравилось, что босоножки звезды завязывает ассистентка.

Светлана Лобода поделилась закулисным видео с концерта. Она показала свою гримерку, в которой набиралась сил между выступлениями. Там певица направила камеру на свои длинные ноги, на которые ассистентка надевала босоножки. Лобода услышала крик фанатов и сказала: «Бегу-бегу».

Видимо, певица посчитала видео забавным. Обычно поклонники засыпают певицу комплиментами, но в данном случае большинство не поняло смысл ролика. Многие подписчики набросились на Светлану с обвинениями в лени и самомнении.

«Я думал крепостное право отменили», «Нужен второй ассистент: один на правую ногу, другой — на левую!», «Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать», «У вас собственные рабы?», «А самой обуться? Корона слетит?» — написали в комментариях возмущённые пользователи.

Лобода не в первый раз злит подписчиков в Instagram странными видео. Пару дней назад ей показалось забавным выложить жутковатый ролик: старушка с черными глазами, которая поёт заунывную песню, не на шутку напугала поклонников певицы. Фанаты решили, что певица таким образом хочет их распугать, поэтому артистке пришлось даже удалить видео.