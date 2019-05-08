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«Это свинство»: Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Актриса Настасья Самбурская объявила об уходе из Театра на Малой Бронной из-за разногласий с режиссером Антоном Яковлевым. Об этом она написала в своем Instagram.
Актриса заявила, что предупредила руководство театра об увольнении за три месяца и хотела уйти «по-хорошему», но режиссер решил вывести ее из состава раньше времени. По словам Самбурской, он сделал это, не оповестив ее лично и не отреагировав на ее просьбу доиграть сезон.
Самбурская заявила, что руководство театра не стало разбираться с «самодурством» режиссера, поэтому она решила больше там не появляться. Она подчеркнула, что в Театре на Малой Бронной больше не будет ни одного спектакля с ее участием, и призвала поклонников сдавать билеты.
«Это свинство, я провела там 10 лет, пришёл приглашённый режиссёр и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять», — заключила она.
Шоу-бизнес , Видео , Антон Яковлев , Настасья Самбурская
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