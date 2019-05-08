«Это свинство»: Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной

Актриса Настасья Самбурская объявила об уходе из Театра на Малой Бронной из-за разногласий с режиссером Антоном Яковлевым . Об этом она написала в своем Instagram.

Актриса заявила, что предупредила руководство театра об увольнении за три месяца и хотела уйти «по-хорошему», но режиссер решил вывести ее из состава раньше времени. По словам Самбурской, он сделал это, не оповестив ее лично и не отреагировав на ее просьбу доиграть сезон.

Самбурская заявила, что руководство театра не стало разбираться с «самодурством» режиссера, поэтому она решила больше там не появляться. Она подчеркнула, что в Театре на Малой Бронной больше не будет ни одного спектакля с ее участием, и призвала поклонников сдавать билеты.