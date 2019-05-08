Актер Мерзликин, получивший запрет на въезд на Украину, пробрался в страну через поле

Российский актер Андрей Мерзликин , которому запрещен въезд на Украину , пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме.

Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной. Он напомнил, что официальный Киев запретил ему посещать Украину, однако, по его словам, "решил воспользоваться моментом" и перебежал рапсовое поле.

"Рапсовое поле Украины!" — написал Мерзликин.

Также он прикрепил к посту ролик, на котором бежит по полю.

В 2017 году украинские власти внесли в черный список ряд художественных деятелей, включая Мерзликина.