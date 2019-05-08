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Актер Мерзликин, получивший запрет на въезд на Украину, пробрался в страну через поле 

Газета.Ru 23 минуты назад
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме.
Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной. Он напомнил, что официальный Киев запретил ему посещать Украину, однако, по его словам, "решил воспользоваться моментом" и перебежал рапсовое поле.
"Рапсовое поле Украины!" — написал Мерзликин.
Также он прикрепил к посту ролик, на котором бежит по полю.
В 2017 году украинские власти внесли в черный список ряд художественных деятелей, включая Мерзликина.
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Шоу-бизнес , Видео , Украина , Андрей Мерзликин
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