Чулпан Хаматова: я ненавижу Великую Отечественную войну

Актриса Чулпан Хаматова в новом интервью накануне 9 мая рассказала о своем отношении к Великой Отечественной войне.

Как призналась Хаматова в беседе с изданием Buro, гордиться победой она не может.

"Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран", — откровенно заявила Хаматова, добавив, что ненавидит войны в принципе и ни одну из них никогда не случится.

Чулпан Хаматова также отметила, что если ей придется быть свидетельницей войны, то актрисе будет жалко все стороны конфликта.

Ранее муж доктора Лизы поразился сходству Чулпан Хаматовой с погибшей женой.