Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чулпан Хаматова: я ненавижу Великую Отечественную войну 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: ТАСС
Актриса Чулпан Хаматова в новом интервью накануне 9 мая рассказала о своем отношении к Великой Отечественной войне.
Как призналась Хаматова в беседе с изданием Buro, гордиться победой она не может.
"Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран", — откровенно заявила Хаматова, добавив, что ненавидит войны в принципе и ни одну из них никогда не случится.
Чулпан Хаматова также отметила, что если ей придется быть свидетельницей войны, то актрисе будет жалко все стороны конфликта.
Ранее муж доктора Лизы поразился сходству Чулпан Хаматовой с погибшей женой.
Газета.Ru: последние новости
Самбурская со скандалом ушла из театра из-за "свинства" режиссера Мадонна вступилась за обвиненного в растлении малолетних Майкла Джексона Актер Мерзликин, получивший запрет на въезд на Украину, пробрался в страну через поле
Шоу-бизнес , Чулпан Хаматова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Второй SSJ-100 эвакуирован в Шереметьево37
Генсек ООН написал Путину письмо11
Самбурская со скандалом ушла из театра3
Один из пассажиров пытался вернуться в горящий SSJ-10012
На Украине могут принять закон о военном капелланстве
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение