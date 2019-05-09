Лобода «отомстила» дочке Алсу

А как же дочка Алсу? Месть Лободы победительнице «Голоса»

Популярная артистка Светлана Лобода поздравила с днем рождения свою протеже в проекте «Голос. Дети» Нино Чеснер. Певица не оказала такой же чести другой своей подопечной, победительнице конкурса — дочери Алсу Микелле Абрамовой, которая отпраздновала свое 11-летие 29 апреля.

Певица и наставница проекта «Голос. Дети» Светлана Лобода поздравила с днем рождения свою подопечную Нино Чеснер в инстаграме. Артистка опубликовала в историях короткий ролик, в котором девятилетняя девочка зажигательно исполняет новую песню Лободы «Пуля-дура».

«Будь счастлива, малышка Нино», — подписала ролик звезда.

В свете последних событий, привлекает внимание тот факт, что другую свою подопечную — отпраздновавшую день рождения 29 апреля дочь Алсу Микеллу Абрамову, Лобода не поздравила.

Стоит отметить, что юные участники проекта не держат зла на победившую дочь знаменитой певицы Алсу. Более того, Нино Чеснер поздравила ее с днем рождения, сопроводив публичное послание хэштегом «друзья» и пожелав бывшей сопернице успехов во всех начинаниях.

На днях телеведущий Андрей Малахов высказался в защиту Микеллы Абрамовой, которая подверглась общественной травле после победы в проекте «Голос. Дети».

Шоумен выразил мнение о том, что финал и реакция общества оказались очень показательными.

«Если вокальные данные юных участников, задействовав термины громкости, обсуждались зрителями в режиме piano, то при объявлении имени победителя фанаты музыкального шоу перешли в форте и даже фортиссимо, — написал телеведущий в авторской колонке издания «СтарХит». — Да что фанаты! Истошно заголосили даже представители шоу-бизнеса из группы «А», меняя свою позицию на потребу публики».

Малахов убежден, что результаты голосования будут проверены, как и обещал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст . Однако он выразил неуверенность в толерантности обществености.

«Неужели 11-летняя девочка заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом «Лукойла»? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает», — заключил телеведущий.

В поддержку юной певицы также выступила российская артистка Елена Север.

«Микелла совсем еще ребенок! Дай бог, чтобы эта ситуация сделала Микеллу сильнее и крепче, но не дай бог вам пережить то, что незаслуженно переживает сейчас семья Абрамовых!» — написала певица в своем инстаграме.

Согласно Север, вина в победе Микеллы и ее последующей травле лежит исключительно на телезрителях. По словам артистки, именно они хотят смотреть только на знаменитостей.

«Именно зритель создает рейтинг канала и навязывает каналу, что ему интересно видеть! Молодому начинающему артисту сложно пробиться не потому, что его не хотят ставить на телевидение, а потому, что зритель переключается в это время на другой канал! Так же произошло и с этими детьми (финалистами), все хотели искренне поддержать дочку Алсу, а получилось, что нанесли ей непоправимую травму!» — сделала вывод Север.

Кроме того, певица убеждена в том, что знаменитая мама также не имеет никакого отношения к возможным неэтичным махинациям во время голосования.

«Наверняка ни Алсу, ни Первый канал не рассчитывали, что так проголосует зритель, более того, вряд ли хотели этого, прекрасно понимая ситуацию!» — предположила она.

Вместе с тем, в своем обращении артистка посочувствовала занявшему второе месте на шоу Ержану Максиму, подчеркнув, что для любого артиста самое важное — признание и любовь зрителей.

«Вот что не по годам мудрый Ержан сказал в интервью: «Если бы я выиграл, то меня бы поздравили и забыли..» И это, к сожалению, правда! Думаю, что большим потрясением для него стал не проигрыш, а та обструкция, которую все устроили Микелле!» — заключила Север.

Позже появилась информация о том, что аномальное голосование за дочь Алсу зафиксировано как минимум в пяти регионах страны, написала «Лента.Ру», ссылаясь на специалиста по кибербезопасности.

Согласно источникам издания, речь шла о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.

В пресс-службе компании, которая ведет расследование по итогам голосования, на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать промежуточные результаты расследования отказались.