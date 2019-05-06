Принц Гарри поделился эмоциями после рождения сына 

Герцог и герцогиня Сассекские сегодня впервые стали родителями: у принца Гарри и Меган Маркл родился мальчик. Новость о появлении на свет правнука королевы Елизаветы II транслируют все телеканалы Великобритании, а на радиотелевизионной центральной башне Лондона пустили бегущую строку: «Поздравления Гарри и Меган. Это мальчик!». Радостный отец сегодня вышел к репортерам, чтобы поделиться долгожданной новостью. Принц Гарри сообщил, что он невероятно счастлив. Он также рассказал, что мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Мальчик весит 3 килограмма 200 граммов. Он является седьмым претендентом на английский престол.