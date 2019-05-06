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Жену Николаева раскритиковали из-за слов о трагедии SSJ 100 

News.ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: Instagram
Супруга композитора и певца Игоря Николаева актриса Юлия Проскурякова возмутилась тем, что ей не удалось вовремя вылететь в Москву из Майами из-за катастрофы SSJ 100 в Шереметьево.
По её словам, сначала задержали рейс на несколько часов, а затем и вовсе отменили его. При этом пассажирам не назвали причину происходящего. Проскурякова считает, что представителям компании следовало бы сразу всё честно рассказать людям, а не мучить их на протяжении длительного времени.
Пользователи соцсетей сочли высказывание супруги артиста неуместным. Они выразили негодование тем, что Проскурякова поставила свои личные интересы выше гибели десятков человек.
Впрочем, некоторые комментаторы встали на её сторону. Они указали на то, что актриса выразила соболезнования родным и близким погибших и лично её вины в произошедшем нет, пишет «Ридус».
SSJ 100 совершил вынужденную жёсткую посадку в Шереметьево 5 мая. После приземления на борту вспыхнул пожар, в результате которого погиб 41 человек. Ранее News.ru сообщал, что у пассажиров, сидевших в хвостовой части самолёта, не было шансов на спасение.
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Шоу-бизнес , Общество , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Аэропорт Шереметьево , Ридус , Майами
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