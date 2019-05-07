Эксперт опроверг данные СМИ о ходе проверки финала шоу «Голос. Дети»

Опубликованная в СМИ во вторник, 7 мая, информация о ходе проверки результатов голосования шоу Первого канала «Голос. Дети» является недостоверной. Об этом заявил генеральный директор привлеченной к расследованию Group-IB Иван Сачков

Ситуация с финалом шоу, по результатам которого победу одержала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, вызвала большой резонанс в обществе. Первый канал проводит расследование, чтобы выяснить причины аномально высокого результата голосования за нее.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе расследования определились регионы, где за Микеллу Абрамову голосовали подозрительно активно. Среди них — Москва, Московская, Калининградская, Курская и Кировская области.

— Надо ждать официальных результатов расследования, — написал Иван Сачков на своей странице в социальной сети Facebook, назвав опубликованную в СМИ информацию «fake news».

Он добавил, что результатов проверки еще нет. Когда они будут готовы, об объявят Первый канал и правообладатель шоу.