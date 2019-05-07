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Эксперт опроверг данные СМИ о ходе проверки финала шоу «Голос. Дети» 

Вечерняя Москва + ещё 22 14 часов назад
Опубликованная в СМИ во вторник, 7 мая, информация о ходе проверки результатов голосования шоу Первого канала «Голос. Дети» является недостоверной. Об этом заявил генеральный директор привлеченной к расследованию Group-IB Иван Сачков.
Ситуация с финалом шоу, по результатам которого победу одержала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, вызвала большой резонанс в обществе. Первый канал проводит расследование, чтобы выяснить причины аномально высокого результата голосования за нее.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе расследования определились регионы, где за Микеллу Абрамову голосовали подозрительно активно. Среди них — Москва, Московская, Калининградская, Курская и Кировская области.
— Надо ждать официальных результатов расследования, — написал Иван Сачков на своей странице в социальной сети Facebook, назвав опубликованную в СМИ информацию «fake news».
Он добавил, что результатов проверки еще нет. Когда они будут готовы, об объявят Первый канал и правообладатель шоу.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Иван Сачков
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