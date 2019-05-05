«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?

«Совесть пропала»: Киркоров захотел увезти Бузову на «Евровидение»

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров не оставил без внимания танец телеведущей Ольги Бузовой, который она исполнила под его новый хит «Стеснение пропало». Бузова выложила видео с танцем на берегу Персидского залива в своем Instagram, а Киркоров перепостил ее.

Телеведущая сейчас находится в Арабских Эмиратах. Совсем недавно здесь был и Киркоров, в этой стране он отметил свое 52-летие.

«Моя девочка зажигает, и опять без меня… Ну не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную, как талисман успеха и удачи», — написал Киркоров.