Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Совесть пропала»: Киркоров захотел увезти Бузову на «Евровидение» 

Рамблер 20 минут назад
Звезда российской эстрады Филипп Киркоров не оставил без внимания танец телеведущей Ольги Бузовой, который она исполнила под его новый хит «Стеснение пропало». Бузова выложила видео с танцем на берегу Персидского залива в своем Instagram, а Киркоров перепостил ее.
Телеведущая сейчас находится в Арабских Эмиратах. Совсем недавно здесь был и Киркоров, в этой стране он отметил свое 52-летие.
«Моя девочка зажигает, и опять без меня… Ну не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную, как талисман успеха и удачи», — написал Киркоров.
Сейчас он отправляется в Израиль на Евровидение, где Сергей Лазарев будет представлять Россию с романтической композицией Scream, которую написали Киркоров и Контопулос.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расстрелять: подельникам Порошенко вынесли «вердикт»
«Это Украине надо»: Зеленскому дали совет11
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему724
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы205
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме11
Видео
«Это Украине надо»: Зеленскому дали совет
Украина В мире
Отказать во въезде: в США готовы «задушить» Россию
США В мире
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме
Украина В мире
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы
Шоу-бизнес
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?
Шоу-бизнес
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему
Политика В мире
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому
В мире Конфликты
Машкова заявила о вмешательстве отца в ее личную жизнь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение