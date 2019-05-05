«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров не оставил без внимания танец телеведущей Ольги Бузовой, который она исполнила под его новый хит «Стеснение пропало». Бузова выложила видео с танцем на берегу Персидского залива в своем Instagram, а Киркоров перепостил ее.
Телеведущая сейчас находится в Арабских Эмиратах. Совсем недавно здесь был и Киркоров, в этой стране он отметил свое 52-летие.
«Моя девочка зажигает, и опять без меня… Ну не только стеснение пропало, но и совесть. Сейчас поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского залива и на землю обетованную, как талисман успеха и удачи», — написал Киркоров.
Сейчас он отправляется в Израиль на Евровидение, где Сергей Лазарев будет представлять Россию с романтической композицией Scream, которую написали Киркоров и Контопулос.