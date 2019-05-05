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Звезду «Беверли Хиллс 90210» похоронили в костюме с грибами 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Софи Перри, дочь актера Люка Перри, сыгравшего в известном сериале 1990-х годов "Беверли-Хиллз, 90210", рассказала, что ее отец был похоронен в экологичном биоразлагаемом костюме с использованием грибов. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Дочь актера рассказала, что во время поездки с другом в Калифорнию она сделала снимок грибов, и с тех пор грибы приобрели для нее "совершенно новое значение". Софи Перри добавила, что биоразлагаемый похоронный костюм ее отец сам нашел в интернете еще при жизни, и, по ее словам, она "никогда не видела отца в большем восторге".
"Он был похоронен в этом костюме, это было одним из его последних желаний", — рассказала Софи Перри.
Девушка подчеркнула, что такой "прекрасный" способ похорон несет пользу "прекрасной планете".
Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии, куда он был доставлен 27 февраля c инсультом.
Ранее сообщалось, что Люк Перри перенес второй инсульт в больнице перед смертью.
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Шоу-бизнес , Люк Перри
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