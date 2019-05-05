Звезду «Беверли Хиллс 90210» похоронили в костюме с грибами

Софи Перри, дочь актера Люка Перри , сыгравшего в известном сериале 1990-х годов "Беверли-Хиллз, 90210", рассказала, что ее отец был похоронен в экологичном биоразлагаемом костюме с использованием грибов. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Дочь актера рассказала, что во время поездки с другом в Калифорнию она сделала снимок грибов, и с тех пор грибы приобрели для нее "совершенно новое значение". Софи Перри добавила, что биоразлагаемый похоронный костюм ее отец сам нашел в интернете еще при жизни, и, по ее словам, она "никогда не видела отца в большем восторге".

"Он был похоронен в этом костюме, это было одним из его последних желаний", — рассказала Софи Перри.

Девушка подчеркнула, что такой "прекрасный" способ похорон несет пользу "прекрасной планете".

Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии, куда он был доставлен 27 февраля c инсультом.

Ранее сообщалось, что Люк Перри перенес второй инсульт в больнице перед смертью.