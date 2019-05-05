«Мне стыдно»: Кевин Костнер о политике США

Американский актер Кевин Костнер раскритиковал современную политическую систему США . Об этом он заявил в интервью изданию The Variety.

Он полагает, что ситуация может измениться за одну ночь, но не посредством выборов, а если американцы станут заботиться не только о самих себе, но и работать на благо общества.

"Политический ландшафт для стал меня неузнаваемым, и мне стыдно за то, что мы оказались в такой ситуации", — заявил Костнер.

Актер добавил, что США — это "величайший эксперимент в истории человечества", и американская идея все еще привлекает в страну переселенцев. Однако Костнер считает, что мнение американцев о самих себе слишком высокое.

"Наша приземленность и уровень эгоизма отнимают у нас шанс быть великими", — заключил Костнер.

Ранее сообщалось, что Харрельсон и Костнер устроили охоту на Бонни и Клайда в трейлере нового фильма Netflix.