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Сергей Зверев помог Безруковой выжить в 16-метровой коммуналке в Москве 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ирина Безрукова одна из красивейших актрис современности. Невероятно ухоженная, утонченная и интересная женщина. Мало кто знает, что за ее плечами множество испытаний, которые пришлось преодолеть.
Ростовчанка, как все «понаехавшие», покоряла Москву своим трудом. Свое первое жилье и работу, которая позволила ей не умереть с голоду, Ирина вспомнила в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.
После переезда Ирина вместе с первым мужем Игорем Ливановым поселилась в коммуналке на улице Кожуховской. Слева был цементный завод, справа — шинный. Соседи не лучше: мужчина, который регулярно употреблял спиртное и девушка, приводившая шумные компании.
«Абстрактно нам обещали жилье, но не выполнили. И получилось, что в 90-е я без работы, малый ребенок и муж с маленькой зарплатой. Ели гречку, вареную свеклу, картошку и консервы. Растворимый кофе был роскошью. Муж было все время на работе», — рассказывает актриса.
Попытки заработать не раз выбрасывали Ирину за пределы актерской деятельности. Она пробовала себя в роли дистрибьютора косметики, но очень быстро поняла, что продажи — это не ее, зато научилась хорошо краситься и ухаживать за собой.
«Одна моя подруга пригласила на съемку «Секреты Сергея Зверева». Пошла знакомиться с ним, он был невероятно популярен. Меня взяли, я была моделью. Делали в 4 утра грим, нельзя было есть и пить, чтобы ничего не лопнуло. Потом на показах меняли по 3-4 прически», — признается Ирина Безрукова.
Тем не менее, деньги, которые удавалось заработать Ирине, кормили всю семью. По работе она ездила за границу: многочасовые переезды в автобусе, суета и экономия на всем, лишь бы отложить лишнюю копейку и порадовать сына.
«Во время заграничных поездок Зверев часто шутил: «Не селите нас в Hilton, поселите в мотеле и отдайте нам эти деньги», — вспоминает актриса.
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Шоу-бизнес , Ирина Безрукова , Игорь Ливанов , Сергей Зверев , Москва
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