«Спалились!»: Собчак отдыхает с Богомоловым в Испании

Пользователи Сети даже нашли этому подтверждение. В аккаунте Константина Богомолова появилось видео из Италии, где слышится голос Собчак. Телеведущая тоже публикует фотографии, однако не отмечает геолокацию и не показывает нового возлюбленного.