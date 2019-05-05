Ксении Собчак не удалось запутать поклонников. Несмотря на то, что звезда и ее экс-супруг Максим Виторган публиковала похожие снимки сына Платона с моря, фанаты выяснили, с кем же на самом деле проводит время звезда. По мнению подписчиков, Виторган отдыхает отдельно от бывшей жены, выбрав в качестве спутников тещу, сына, а также друзей Александра Чистякова и его жены Глюк'оZу. А вот спутником Ксении Собчак в романтической поездке оказался режиссер Константин Богомолов.
Пользователи Сети даже нашли этому подтверждение. В аккаунте Константина Богомолова появилось видео из Италии, где слышится голос Собчак. Телеведущая тоже публикует фотографии, однако не отмечает геолокацию и не показывает нового возлюбленного.
Ранее Максим Виторган заявил, что «теща бывшей не бывает», показав на снимке Людмилу Нарусову, с которой вместе отдыхают на курорте Средиземного моря. На фото актер позировал в бейсболке с вышивкой «Людмила», дав понять, что после развода с Собчак по-прежнему продолжает общаться с тещей и сыном.