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Семен Слепаков ответил критикам своего стиха про Ленина 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Официальная страница Слепакова в инстаграме
Российский сценарист, комедийный актер и автор песен Семен Слепаков отреагировал на критику в свой адрес после появления в Сети его стихотворения о Владимире Ленине. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По его словам, возмущение пользователей его удивило.
"Это явление можно охарактеризовать так: люди сейчас стали очень обидчивыми. Они просто сидят в засаде. Им не важен повод", — сказал Слепаков.
Он выразил уверенность в том, что авторы негативных комментариев никогда не задумывались о своем отношении к Ленину, а публикацию стихотворения они восприняли как повод высказаться.
Ранее Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова.
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