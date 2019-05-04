Навестил в больнице: к МакSим пригласили священника

Певицу МакSим (Марина Абросимова), пострадавшую в ДТП, священник навестил в больнице, где она проходит курс реабилитации, сообщает Стархит.

35-летняя певица МакSим попала в аварию три недели назад. Ее менеджер Маргарита Соколова сообщила, что авария привела к кратковременной потере памяти у исполнительницы.

О ДТП было известно лишь то, что певица ехала на такси в аэропорт, у машины лопнуло колесо и ее занесло на дороге.

Певица была госпитализирована с множественными гематомами и сотрясением мозга. Она также ударилась подбородком, поэтому до сих пор говорит с трудом.

Где произошло ДТП и в какой стране певица лечилась, не уточнялось.

В пятницу ее перевели в столичную больницу для дальнейшей реабилитации. А затем в Сети появилось видео, на котором МакSим сидит рядом со священником в палате. Ее лица в кадре нет.

На ролике она говорит, что рада вернуться в Москву.