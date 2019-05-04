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Навестил в больнице: к МакSим пригласили священника 

Рамблер 32 минуты назад
Певицу МакSим (Марина Абросимова), пострадавшую в ДТП, священник навестил в больнице, где она проходит курс реабилитации, сообщает Стархит.
35-летняя певица МакSим попала в аварию три недели назад. Ее менеджер Маргарита Соколова сообщила, что авария привела к кратковременной потере памяти у исполнительницы.
О ДТП было известно лишь то, что певица ехала на такси в аэропорт, у машины лопнуло колесо и ее занесло на дороге.
Певица была госпитализирована с множественными гематомами и сотрясением мозга. Она также ударилась подбородком, поэтому до сих пор говорит с трудом.
Где произошло ДТП и в какой стране певица лечилась, не уточнялось.
В пятницу ее перевели в столичную больницу для дальнейшей реабилитации. А затем в Сети появилось видео, на котором МакSим сидит рядом со священником в палате. Ее лица в кадре нет.
На ролике она говорит, что рада вернуться в Москву.
«Я очень рада, что рядом есть близкие, которые навещают и не оставляют меня», — сказала она.
Комментарии65
Шоу-бизнес , Видео , Маргарита Соколова , StarHit
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