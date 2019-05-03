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Шеф-редактора «Голос. Дети» попал в реанимацию после инфаркта 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 18 минут назад
Фото: соцсети
Вскоре после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети» шеф-редактор программы Александр Подъяпольский попал в реанимацию в одну из больниц Москвы в связи с инфарктом, об этом сообщила его жена Алена Бородина.
«Инфаркт. … Спасибо всем врачам и медсестрам кардиореанимации больницы номер 20. Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого канала и Елене Васильевне Малышевой — всем, кто оперативно вмешался и помог. Вы спасли моего мужа», — написала Бородина в своем Instagram.
Подъяпольский находится в реанимации. Бородина отметила, что «стрессы не проходят даром».
Напомним, скандал разгорелся после победы 10-летней Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети». Зрители сочли результаты сфальсифицированными.
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