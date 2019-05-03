Семья Алсу прервала молчание после скандала на «Голосе»

«Люди, очень бесчеловечно»: семья Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети»

Семья Алсу впервые публично высказалась после скандала на шоу «Голос». Молчание прервала Залина Сафина — невестка Алсу.

Залина заявила в инстаграме, что решила прокомментировать ситуацию из-за начавшейся травли в соцсетях.

«Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребёнка, только потому что её мама известная певица. Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель и подумайте, каково было бы вашему ребёнку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребёнка за его победу», — написала невестка Алсу.

По ее словам, Микелла — яркая, трудолюбивая, жизнерадостная девочка, которой «выпал шанс участвовать в популярной программе и заявить о своём творческом таланте».

«У этого ребёнка Музыка в крови, она везде и всегда поёт. У неё просто потрясающий голос», — подытожила Залина, и поздравила Микеллу с днем рождения, пожелав «ещё больше побед».

Детское музыкальное шоу «Голос» в конце апреля завершилось скандалом. В конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Абрамова, 10-летняя Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов.

Многие зрители выразили недовольство, поскольку итоги конкурса, на их взгляд, были подтасованы в пользу богатой и известной семьи.

«Первый канал» решил проверить процесс голосования в связи с аномально высоким результатом победителя.