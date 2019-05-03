Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу

«Мы надеялись на победу»: мама финалиста «Голос. Дети» о конкурсе и Алсу

Мама Ержана Максима рассказала о своем отношении к Алсу и организаторам конкурса «Голос». Казахстанка Гульмира Алибек высказалась о скандальных итогах детского конкурса, в котором ее сын Ержан Максим проиграл Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.

«Мы надеялись на победу. Мы верили в нее на 70-80%. Все дети были талантливыми, сильными… После оглашения результатов было разочарование», — заявила Гульмира Алибек в эфире казахстанского ТВ.

По словам женщины, Ержан расплакался.

Гульмира является профессиональным психологом. Она помогала сыну на всех этапах шоу. Никаких претензий к организаторам и другим участникам у нее нет.

Женщина рассказала, что лично общалась с Алсу и увидела, что та — скромная женщина.

«Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство проголосовало за нее», — подытожила мама Ержана.

Сам Ержан сейчас дома, в Уральске. Мальчику уже поступили предложения из-за рубежа, он может стать участником британского музыкального шоу X-Factor.

Детское музыкальное шоу «Голос» в конце апреля завершилось скандалом. В конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Абрамова, 10-летняя Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов.

Многие зрители выразили недовольство, поскольку итоги конкурса, на их взгляд, были подтасованы. На «Первом канале» начали проверку итогов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя.