Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы надеялись на победу»: мама финалиста «Голос. Дети» о конкурсе и Алсу 

Рамблер 51 минуту назад
Мама Ержана Максима рассказала о своем отношении к Алсу и организаторам конкурса «Голос». Казахстанка Гульмира Алибек высказалась о скандальных итогах детского конкурса, в котором ее сын Ержан Максим проиграл Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу.
«Мы надеялись на победу. Мы верили в нее на 70-80%. Все дети были талантливыми, сильными… После оглашения результатов было разочарование», — заявила Гульмира Алибек в эфире казахстанского ТВ.
По словам женщины, Ержан расплакался.
Семья Алсу прервала молчание после скандала на "Голосе"
Гульмира является профессиональным психологом. Она помогала сыну на всех этапах шоу. Никаких претензий к организаторам и другим участникам у нее нет.
Женщина рассказала, что лично общалась с Алсу и увидела, что та — скромная женщина.
«Не могу сказать, что деньги помогли им выиграть. Возможно, большинство проголосовало за нее», — подытожила мама Ержана.
Сам Ержан сейчас дома, в Уральске. Мальчику уже поступили предложения из-за рубежа, он может стать участником британского музыкального шоу X-Factor.
Детское музыкальное шоу «Голос» в конце апреля завершилось скандалом. В конкурсе победила дочь певицы Алсу и банкира Абрамова, 10-летняя Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов.
Многие зрители выразили недовольство, поскольку итоги конкурса, на их взгляд, были подтасованы. На «Первом канале» начали проверку итогов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя.
Комментарии38
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы3
России готовят «сногсшибательные» санкции168
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди95
«Кто первый уступит»: США угрожают Турции из-за России32
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»1
Видео
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Дочь Пескова пожаловалась на дискриминацию
Общество
России готовят «сногсшибательные» санкции
В мире Конфликты
Мощнейший циклон «Фани»: метеорологи дали прогноз
Происшествия Катастрофы
Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму
Происшествия
В Правительстве высказались о родстве Медведевой с руководством «Мираторга»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение