Муж Собчак проводит время с известной певицей

«После волейбола»: Виторган показал снимок с Глюкозой

Звезды часто играют в пляжный волейбол, после одного из таких любительских турниров и было сделано фото, на котором Виторган и Хаит щекой прижимаются к груди Глюкозы.

«После волейбола», — гласит подпись к снимку.

Супруг Глюкозы, бизнесмен Александр Чистяков также находится на испанском курорте. Пока неизвестно, как он отреагировал на столь игривую фотографию.

Ранее Глюкоза говорила, что в ее семейных отношениях наступил кризис, однако развода удалось избежать, и они с мужем счастливы.

На днях телеведущая Ксения Собчак с экс-супругом, актером Максимом Виторганом привезли в Марбелью сына Платона. Несмотря на расставание, они сохранили хорошие отношения.