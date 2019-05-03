Муж Собчак проводит время с известной певицей

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«После волейбола»: Виторган показал снимок с Глюкозой 

Рамблер 10 минут назад
Бывший муж Ксении Собчак отдыхает на испанском курорте с певицей Глюкозой. Об этом свидетельствует фото в инстаграме Максима Виторгана.
Максим Виторган отдыхает на курорте Марбелья с сыном Платоном. Там же находятся еще несколько звезд — Ксения Собчак, Наталья Ионова (Глюкоза), актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит, режиссер Марюс Вайсберг и другие отечественные «селебрити».
Звезды часто играют в пляжный волейбол, после одного из таких любительских турниров и было сделано фото, на котором Виторган и Хаит щекой прижимаются к груди Глюкозы.
«После волейбола», — гласит подпись к снимку.
Супруг Глюкозы, бизнесмен Александр Чистяков также находится на испанском курорте. Пока неизвестно, как он отреагировал на столь игривую фотографию.
Ранее Глюкоза говорила, что в ее семейных отношениях наступил кризис, однако развода удалось избежать, и они с мужем счастливы.
На днях телеведущая Ксения Собчак с экс-супругом, актером Максимом Виторганом привезли в Марбелью сына Платона. Несмотря на расставание, они сохранили хорошие отношения.
В марте Виторган и Собчак решили расстаться. Причиной, по слухам, стал роман теледивы с режиссером Константином Богомоловым.
Комментарии31
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Александр Чистяков , Марюс Вайсберг , Наталья Ионова , Леонид Барац , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ростислав Хаит
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