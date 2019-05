Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер Питер Мейхью , сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", — сказано в заявлении.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в кинофильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (Star Wars. Episode IV: A New Hope, 1977), "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back, 1980), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (Star Wars. Episode VI: Return of the Jedi, 1983), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (Star Wars. Episode III. Revenge of the Sith, 2005) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015).