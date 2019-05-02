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Возмущенный Петросян покинул Россию 

Рамблер 20 минут назад
Артист эстрады Евгений Петросян, чья личная жизнь в последнее время чаще обсуждается, чем его творчество, решил уехать из России на майские праздники.
В своем Instagram Петросян пояснил, что устал от вранья и фальши, поэтому предпочел уехать. Первая фраза его сообщения в соцсети звучит, как начало стихотворения: «Полетел подальше от вранья и фальши». «Очередная атака „небылиц в лицах“, — пишет он далее. — И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!»
Петросяну объяснили невозможность развода со Степаненко
В ответ на это фолловеры поинтересовались, не предпринимал ли он попыток, чтобы защититься от сплетен и инсинуаций.
«В России нет закона, который бы уберёг от вранья СМИ», — написал артист.
В прошлом году, после 30 лет брака, Петросян развелся с женой Еленой Степаненко. За этим последовал раздел имущества с привлечением судов, а накануне стало известно, что РПЦ отказалась признать развод Петросяна и Степаненко, обвенчавшихся 10 лет назад.
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Шоу-бизнес , Видео , Евгений Петросян , РПЦ
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