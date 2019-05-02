Возмущенный Петросян покинул Россию

Артист эстрады Евгений Петросян , чья личная жизнь в последнее время чаще обсуждается, чем его творчество, решил уехать из России на майские праздники.

В своем Instagram Петросян пояснил, что устал от вранья и фальши, поэтому предпочел уехать. Первая фраза его сообщения в соцсети звучит, как начало стихотворения: «Полетел подальше от вранья и фальши». «Очередная атака „небылиц в лицах“, — пишет он далее. — И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!»

В ответ на это фолловеры поинтересовались, не предпринимал ли он попыток, чтобы защититься от сплетен и инсинуаций.

«В России нет закона, который бы уберёг от вранья СМИ», — написал артист.