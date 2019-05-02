Актер Станислав Садальский написал в Instagram о том, что происходит с могилой его подруги, актрисы Ирины Макаровой, похороненной на Ваганьковском кладбище в Москве. Речь идет, по его словам, об «узаконенном беззаконии в центре Москвы».
Надгробие, которое недавно было установлено на могиле прошлым летом, украли. Как отмечает Садальский, это было "настоящее произведение искусства, с маками в стиле модерн из смальтовой мозаики".
"Надгробие уникальное, подобных на Ваганьково, да и на других кладбищах, я не видел. Мы еще тогда порадовались, что утащить не получится — вкопано насмерть, припаяно к магме».
Однако, как показали последующие события, для преступников, это не стало проблемой.
Ирина Макарова умерла в 2016 году, ее дочь Ольга занималась могилой и памятником.
«Выяснилось, что кладбище ни за что не отвечает. На 66 гектар земли 6 охранников и ни одной видеокамеры! При этом ты ничего не можешь сделать на своём участке без их разрешения», — написала она у себя в Фейсбуке.
Он отмечает, что подобное разграбление могил давно стало проблемой, которая не решается много лет и с которой необходимо что-то делать.