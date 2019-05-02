Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Макаровой

Надгробие, которое недавно было установлено на могиле прошлым летом, украли. Как отмечает Садальский, это было "настоящее произведение искусства, с маками в стиле модерн из смальтовой мозаики".

"Надгробие уникальное, подобных на Ваганьково, да и на других кладбищах, я не видел. Мы еще тогда порадовались, что утащить не получится — вкопано насмерть, припаяно к магме».

Однако, как показали последующие события, для преступников, это не стало проблемой.

Ирина Макарова умерла в 2016 году, ее дочь Ольга занималась могилой и памятником.

«Выяснилось, что кладбище ни за что не отвечает. На 66 гектар земли 6 охранников и ни одной видеокамеры! При этом ты ничего не можешь сделать на своём участке без их разрешения», — написала она у себя в Фейсбуке.

Он отмечает, что подобное разграбление могил давно стало проблемой, которая не решается много лет и с которой необходимо что-то делать.