Футболки Тимати возмутили россиян

Россиян возмутили футболки Тимати с героями Союзмультфильма

Россиян возмутила новая линейка одежды, созданная лейблом Black Star Inc, который основал рэпер Тимати (Тимур Юнусов) совместно с киностудией Союзмультфильм. Лимитированная коллекция с изображениями героев киностудии была представлена 1 мая на Sochi Fashion Week.

В коллекцию вошли футболки, толстовки, джинсовки и бомберы с изображениями Чебурашки, Винни Пуха, Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди!», а также Кота из «Возвращения блудного попугая».

Однако пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали модную линейку. Некоторые признались, что им непривычно видеть героев старых мультфильмов на современной одежде. «Боже…», — написал Андрей Пархоменко . «Что за издевательство?» — возмутился Роман Зубрилин . «Понимаю, что рассчитано на подростков… Понимаю, что детям свойственно бунтовать против всего, устоявшихся норм, здравого смысла, того, что считаем красивым мы. Но как-то грустно… Непривычно видеть героев мультов в этой роли…», — поделилась мнением Елена Пятакова.