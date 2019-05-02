Футболки Тимати возмутили россиян

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Россиян возмутили футболки Тимати с героями Союзмультфильма 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян возмутила новая линейка одежды, созданная лейблом Black Star Inc, который основал рэпер Тимати (Тимур Юнусов) совместно с киностудией Союзмультфильм. Лимитированная коллекция с изображениями героев киностудии была представлена 1 мая на Sochi Fashion Week.
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В коллекцию вошли футболки, толстовки, джинсовки и бомберы с изображениями Чебурашки, Винни Пуха, Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди!», а также Кота из «Возвращения блудного попугая».
Однако пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали модную линейку. Некоторые признались, что им непривычно видеть героев старых мультфильмов на современной одежде. «Боже…», — написал Андрей Пархоменко. «Что за издевательство?» — возмутился Роман Зубрилин. «Понимаю, что рассчитано на подростков… Понимаю, что детям свойственно бунтовать против всего, устоявшихся норм, здравого смысла, того, что считаем красивым мы. Но как-то грустно… Непривычно видеть героев мультов в этой роли…», — поделилась мнением Елена Пятакова.
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Шоу-бизнес , Видео , Роман Зубрилин , Тимати , Андрей Пархоменко
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