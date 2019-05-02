Три часа пыток: вдова Марьянова слегла после «Пусть говорят»

Вдова скончавшегося актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик призналась, что испытала «три часа пыток» на шоу «Пусть говорят». Женщина написала в фейсбуке о том, что во время съемок плохо себя чувствовала, что усугубилось набросившимися на нее гостями студии.

Выпуск шоу «Пусть говорят» на Первом канале, посвященный любимым женщинам скончавшегося актера Дмитрия Марьянова, у одной из них оставил не самые лучшие воспоминания. Вдова артиста Ксения Бик написала в фейсбуке о том, что во время съемок передачи чувствовала сильное недомогание. По ее словам, ситуация усугублялась нападками со стороны гостей студии.

«Тело болело невыносимо, температура подскочила до 38,7, плюс к всему потоки продажного лжесвидетельства. Мой адвокат меня едва ли не вынесла оттуда. Три часа пыток», — отметила Бик.

На передаче она встретилась с бывшей любовницей артиста, серебряным призером Олимпийских игр в танцах на льду — бывшей фигуристкой Ириной Лобачевой.

«За три месяца до смерти он приезжал ко мне и моему будущему супругу, а в «Фениксе» (медицинский центр, в котором лежал Марьянов — «Газета.Ru») он находился в печальном виде», — рассказала фигуристка.

Виновной в гибели Марьянова Лобачева считает Бик — по ее словам, актер подписал себе смертный приговор, объявив о решении развестись. Сама фигуристка объяснила расставание с Марьяновым невозможностью создать семью из-за своего плотного графика.

«Дима хотел ребенка, но, понимаете, такая ситуация, у меня был «Ледниковый период» за «Ледниковым периодом». Я ему говорила: «Подожди еще год, два». Я тогда выбрала карьеру. Это моя вина, что я выбрала карьеру. После этого мы с Димой созвонились, и я сказала ему, что все-таки хочу создать семью. Мне уже 43 года и надо. Я его поняла, мы остались друзьями», — сказала она.

По словам Лобачевой, она часто переписывалась с Марьяновым и интересовалась о его делах. Также фигуристка призналась в том, что иногда артист заезжал к ней на «пять-десять минут».

«Никогда такого не было, как меня в прошлой программе обвиняли, что я разбиваю семью. При этих встречах всегда присутствовал мой тогда уже муж», — добавила Лобачева.

Также она заявила, что вдова актера довела супруга до состояния, в котором его было невозможно спасти. С этими словами согласилась подруга Марьянова, актриса и телеведущая Яна Поплавская

«Вот вас не пускали к Диме. Вы что, не могли прийти к этой бабе? Это баба, это не врач. С мерзким лицом, лгущая! Прийти и спросить: «Что происходит с моим мужем?». Вы же этого не сделали! Ничто не закрывается, если человек любит и хочет пройти, пробивая стены. Я пройду через ушко угольное, если люблю человека», — сказала Поплавская.

В ответ вдова Марьянова назвала Лобачеву виноватой в том, что она не предпринимала попыток вылечить актера от алкогольной зависимости.

Ранее Бик рыла госпитализирована с острым пиелонефритом (воспаление почек — «Газета.Ru») на фоне хронического цистита. Женщина проигнорировала настоятельную рекомендацию врачей остаться на лечение в клинике, объяснив свое решение нехваткой времени.

«Острый пиелонефрит на фоне хронического цистита психогенной природы. Напсиховалась и нанедоспалась. Короче, теперь я знаю, где моя правая почка. И знаю я это так хорошо, что встать не могу третий день. Предлагали ложиться — я отказалась. Мне нужно быть завтра в одном очень важном месте», — написала она в фейсбуке.

Также она призналась, что была растрогана поведением своей 11-летней дочери, которая сама готовила ей еду, измеряла температуру каждые 15 минут и «не давала даже чашку поднимать».

«Я впервые в жизни настолько слаба и беспомощна. Но как же это потрясающе — вырастить доченьку, на которую надежда и опора! Вчера она тихо пела у кровати колыбельную, пока меня корчило от температуры, поглаживая по голове… Она поставила таймер: в 9.00 — завтрак, в 14.00 — обед, в 18.00 — ужин. Сейчас побежала готовить со словами: «Жди меня, и я вернусь! Всем смертям назло!» — поделилась Бик.

Отцом ее дочери считается актер театра и кино Дмитрий Марьянов, скончавшийся в одном из подмосковных реабилитационных центров 15 октября 2017 года. Официальной причиной смерти 47-летнего артиста признали оторвавшийся тромб.