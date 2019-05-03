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Лазарев прервал подготовку к «Евровидению» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
На сцене Малого театра на Большой Ордынке прошла премьера постановки "Всегда зовите Долли!", главную женскую роль которой исполнила народная артистка России Ирина Муравьева.
На премьеру спектакля пришел певец Сергей Лазарев, прервав подготовку к международному песенному конкурсу "Евровидение".
"Уже совсем скоро состоится "Евровидение", где я участвую и, конечно, подготовка к нему занимает все мое время и силы. Я нечасто бываю в театре, но один из немногих выходных перед поездкой решил провести здесь", — цитирует поп-исполнителя издание "7 дней".
По словам Лазарева, Ирина Муравьева сейчас находится в потрясающей вокальной и актерской форме, и наблюдать за ней было одно удовольствие.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Лазарев , Ирина Муравьева , журнал "7 Дней"
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