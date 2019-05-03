Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»

Ирина Муравьева. На сцене Малого театра на Большой Ордынке прошла премьера постановки "Всегда зовите Долли!", главную женскую роль которой исполнила народная артистка России

На премьеру спектакля пришел певец Сергей Лазарев , прервав подготовку к международному песенному конкурсу "Евровидение".

"Уже совсем скоро состоится "Евровидение", где я участвую и, конечно, подготовка к нему занимает все мое время и силы. Я нечасто бываю в театре, но один из немногих выходных перед поездкой решил провести здесь", — цитирует поп-исполнителя издание "7 дней".

По словам Лазарева, Ирина Муравьева сейчас находится в потрясающей вокальной и актерской форме, и наблюдать за ней было одно удовольствие.