Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза порассуждал о «Детской неожиданности» 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза предложил переименовать шоу «Голос. Дети». Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, если бы шоу называлось «Симпатяшка», «Первачок» или «Детская неожиданность», то «тогда и вопросов по предвзятому голосованию не возникало бы, а телевизионщики могли бы ссылаться на своеобразные пристрастия зрителей».
Артист утверждает, что к участию в подобных шоу допускаются определенные типажи, а «талантливые и голосистые убираются еще до слепых прослушиваний». Лоза пояснил, что это делается для того, чтобы вести по сетке проекта «своих» и «подходящих по картинке».
Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В результате голосования в конкурсе победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом.
Позднее многие звезды российской эстрады выступили в защиту другого конкурсанта Ержана Максима, занявшего второе место. Ведущий «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев предположил, что результаты голосования могут быть аннулированы. На Первом канале признали, что голосование действительно было «аномальным». К уточнению его обстоятельств телеканал привлек компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений.
Последние новости
Путин подписал закон о надежном интернете Подписан закон об ипотечных каникулах США предупредили Зеленского
Комментарии2
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Дмитрий Нагиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мадуро объявил «великий план изменений»10
В Британии сочли «забавным» интервью Петрова и Боширова2
Зеленского захотели научить украинскому языку7
США пригрозили Венесуэле военной операцией55
Еще один шаг к войне: Лавров предупредил Помпео309
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение