Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»

Музыкант Юрий Лоза предложил переименовать шоу «Голос. Дети». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, если бы шоу называлось «Симпатяшка», «Первачок» или «Детская неожиданность», то «тогда и вопросов по предвзятому голосованию не возникало бы, а телевизионщики могли бы ссылаться на своеобразные пристрастия зрителей».

Артист утверждает, что к участию в подобных шоу допускаются определенные типажи, а «талантливые и голосистые убираются еще до слепых прослушиваний». Лоза пояснил, что это делается для того, чтобы вести по сетке проекта «своих» и «подходящих по картинке».

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В результате голосования в конкурсе победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители оказались недовольны распределением призовых мест и назвали победу Абрамовой подлогом.