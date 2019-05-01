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РПЦ отказала Петросяну в просьбе о разводе 

Рамблер + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
РПЦ отказалась признать развод Петросяна и Степаненко. В Церкви заявили, что по-прежнему считают юмористов мужем и женой.
Петросян остался без средств к существованию
Несмотря на официально оформленный развод, Петросян и Степаненко остаются супругами перед лицом Бога. Об этом сообщает КП со ссылкой на осведомленный источник.
Источник пояснил, что Петросян просил церковников «развенчать» его с Еленой Степаненко. Однако комику было отказано.
Священнослужитель храма Ильи Пророка, иерей Андрей Дорохин подтвердил, что комедианты обвенчались десять назад и их церковный брак остается в силе.
В Церкви пояснили, что ранее такого понятия, как «развенчание» не было. Однако около года назад патриарх разрешил расторгать церковный брак. Теперь верующий может подать прошение и аннулировать венчание, приложив документы о разводе. Каждый случай рассматривается индивидуально. Дается либо мотивированный отказ, либо документ о том, что церковный брак расторгнут.
Обычно за «развенчанием» обращается потерпевшая супружеская сторона. И, как правило, разрешение ей дается. Виновный в распаде семьи чаще всего получает отказ. Кроме того, виновник развода должен покаяться, на него накладывают епитимью.
Артисты комедийного жанра Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить в суде совместно нажитое имущество. По слухам, это около 1,5 млрд рублей. Суд назначил независимую экспертизу всего их имущества.
Пародисты развелись в прошлом году, прожив в браке 30 лет.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , РПЦ
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