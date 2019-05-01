РПЦ отказала Петросяну в просьбе о разводе

РПЦ отказалась признать развод Петросяна и Степаненко . В Церкви заявили, что по-прежнему считают юмористов мужем и женой.

Несмотря на официально оформленный развод, Петросян и Степаненко остаются супругами перед лицом Бога. Об этом сообщает КП со ссылкой на осведомленный источник.

Источник пояснил, что Петросян просил церковников «развенчать» его с Еленой Степаненко. Однако комику было отказано.

Священнослужитель храма Ильи Пророка, иерей Андрей Дорохин подтвердил, что комедианты обвенчались десять назад и их церковный брак остается в силе.

В Церкви пояснили, что ранее такого понятия, как «развенчание» не было. Однако около года назад патриарх разрешил расторгать церковный брак. Теперь верующий может подать прошение и аннулировать венчание, приложив документы о разводе. Каждый случай рассматривается индивидуально. Дается либо мотивированный отказ, либо документ о том, что церковный брак расторгнут.

Обычно за «развенчанием» обращается потерпевшая супружеская сторона. И, как правило, разрешение ей дается. Виновный в распаде семьи чаще всего получает отказ. Кроме того, виновник развода должен покаяться, на него накладывают епитимью.

Артисты комедийного жанра Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить в суде совместно нажитое имущество. По слухам, это около 1,5 млрд рублей. Суд назначил независимую экспертизу всего их имущества.

Пародисты развелись в прошлом году, прожив в браке 30 лет.